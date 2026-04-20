CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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20.04.2026 02:47:29
Why Oracle, CoreWeave, Credo, and Other Top Tech Stocks Surged This Week
Oil prices fell this week as peace talks between the U.S. and Iran reportedly progressed.Investors became less fearful that events in the Middle East would push the economy into a recession, so they turned their attention back to investable trends such as artificial intelligence (AI).Here's how some of the top tech stocks performed:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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