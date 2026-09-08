Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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08.09.2026 21:33:00
Why Oracle Stock Rose Nearly 15% Last Month
Shares of Oracle Corporation (NYSE: ORCL) gained ground last month as the company expanded its artificial intelligence deals and as investors renewed some of their optimism in the tech space. Strong quarterly results from a handful of AI cloud companies also helped drive Oracle higher.
As a result, Oracle shares jumped 14.8% in August, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aktien von Oracle, Alphabet & Co.: Warum der KI-Anleiheboom zum Risiko wird (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|83 975,00
|0,57%
|Oracle Corp.
|140,52
|0,93%
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