Why Oscar Health Stock Ticked up on Tuesday
Why Oscar Health Stock Ticked up on Tuesday

Unexpectedly optimistic guidance was the factor powering Oscar Health's (NYSE: OSCR) rise on the stock market Tuesday. The next-generation healthcare company reported its latest set of financial results, and while it missed analyst estimates on trailing results, investors liked what they saw with the crystal-ball gazing. At the end of the trading session, Oscar's stock was up by nearly 2%. Oscar's total revenue for its fourth quarter of 2025 was $2.8 billion, up a robust 17% from the same period the previous year. On the other hand, the company's net loss in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) deepened considerably, to almost $353 million ($1.24 per share) from fourth quarter 2024's deficit of almost $154 million.
Analysen zu Oscar Health Inc Registered Shs -A-
