Owens Corning Aktie
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
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04.07.2026 02:18:36
Why Owens Corning Stock Rocked the Market This Week
Owens Corning (NYSE: OC), a storied company though rarely an investor darling, was a popular stock on the exchange in the holiday-shortened trading week. That was traceable to a media report that stated the company had received a buyout offer. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Owens Corning's equity zoomed almost 11% higher over the four-day stretch.Owens Corning, a construction supplies company perhaps best known for its pink residential insulation products, was the target of an unsolicited bid from industry peer Carlisle. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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