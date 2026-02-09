PAGAYA TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A3DK19 / ISIN: IL0011858912
|
09.02.2026 23:41:33
Why Pagaya Technologies Stock Plummeted by Almost 24% Today
Next-generation fintech Pagaya Technologies (NASDAQ: PGY) wasn't exactly looking like the stock of the future on Monday. It posted quarterly results that displeased the market, leading to a share price slide of almost 24%. Reporting both its fourth-quarter and annual results, Pagaya divulged that it earned $335 million in total revenue and other income for the quarter. This was 20% higher year over year. However, the company's network volume only crept 3% higher, to $2.7 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs
|
08.02.26
|Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs
|14,19
|-23,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.