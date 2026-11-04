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04.11.2026 17:46:23

Why Palantir Technologies Stock Dropped Today

The 2026 midterm results are in, and the Democrats won in a landslide. So what does this mean for Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stock? Maybe nothing good, but also maybe... nothing.

Shares of the artificial intelligence and defense contractor sold off more than 6% in early trading, before paring their losses to just 1% as of 11:15 a.m. ET Wednesday. And yet, Wall Street's reaction to the sea change in government seems muted -- or even positive in Palantir's case.

Image source: The Motley Fool.

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