Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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02.09.2026 16:00:13
Why Palo Alto Networks Stock Crashed Today
In a note released yesterday, Scotiabank analyst Patrick Colville raised his price target on Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock ahead of earnings, predicting a strong report, but arguing even if Palo Alto missed, investors shouldn't sell the stock.Well, Palo Alto just released earnings. And as of 9:45 a.m. ET, its stock is down 9%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Palo Alto Networks Inc
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