Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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27.08.2026 16:22:44

Why Palo Alto Networks Stock Just Popped

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock jumped 11.1% through 10:05 a.m. ET Thursday on rumors the cybersecurity giant is shifting decisively into acquisition mode.As StreetInsider.com reported yesterday, Palo Alto Networks spent much of the past two years trying to acquire cybersecurity rivals Okta and Datadog. Rebuffed on both counts, Palo Alto has moved on in search of easier targets -- and may have already found two of them. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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