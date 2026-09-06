Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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06.09.2026 13:00:12

Why Palo Alto Networks Stock Plummeted This Week

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock has been hot this year, but it took a step back this week. The company's share price declined 10.3% across the stretch of trading, which saw the S&P 500 and the Nasdaq Composite rise 0.3% and 0.2%, respectively. After the market closed on Tuesday, Palo Alto published results for the fourth quarter of its 2026 fiscal year -- which ended July 31. The cybersecurity stock sold off after the report, even though the company posted sales and earnings beats and strong forward guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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