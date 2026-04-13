Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|
14.04.2026 01:21:56
Why Palo Alto Networks Stock Popped Powerfully on Monday
Legacy tech companies experienced something of a revival on Monday, and Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) was swept up in the rally. An influential research note from a storied investment bank provided a tailwind to such titles, as did another from an analyst tracking the cybersecurity stock. A major influence on investor sentiment toward such companies was a top-down analysis published by Goldman Sachs on Friday. In that analysis, the bank's Peter Oppenheimer essentially said that the rout had left many sector mainstays oversold, leading to a mismatch between still-robust growth rates and declining valuations. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
13.04.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
10.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palo Alto Networks Inc
|138,18
|4,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.