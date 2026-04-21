Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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21.04.2026 17:49:19
Why Palo Alto Networks Stock Popped Today
After falling from $220 in October 2025 to nearly $140 in February, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) stock has been recovering; this recovery gained strength this morning thanks to some kind words from Berenberg analyst Rahul Chopra. Palo Alto stock is up 3.8% through 11:30 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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