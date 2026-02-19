Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|
19.02.2026 19:32:39
Why Palo Alto Networks Stock Slumped This Week
Shares of Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) had a rough week, falling as much as 11.3%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. As of 1:11 p.m. ET on Thursday, the stock was still down 9.9%.The catalyst that sent the cybersecurity specialist lower was the fallout from its earnings report and management's associated guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Aktien in diesem Artikel
|Palo Alto Networks Inc
|128,48
|0,36%