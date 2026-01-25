Parker Hannifin Aktie

WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

25.01.2026 19:07:00

Why Parker-Hannifin Rallied 38.2% in 2025

Shares of industrial giant Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH) rallied 38.2% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence.Parker-Hannafin sells motion control equipment and valves across several general industrial applications and the aerospace industry.In 2025, its industrial segments were somewhat mixed, but the aerospace segment, the company's largest, "took off," so to speak, leading to margin expansion and a series of earnings beats.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
