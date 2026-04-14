Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.04.2026 03:00:00
Why Pay the SpaceX Premium When You Can Invest in xAI and Anthropic for Just $35? Here's How.
In an era where investors are addicted to chasing the next moonshot, the SpaceX initial public offering (IPO) looms large as a symbol of humans reaching for the cosmos. But for smart investors seeking not just spectacle, but legitimate, sustained, multifaceted growth in the technologies reshaping the future, the KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (NASDAQ: AGIX) offers an alternative.Rather than betting your savings on a single high-profile public market debut, consider the KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF, which places your portfolio directly into every area powering the AI ecosystem -- including the very intelligence stitched into SpaceX's fabric.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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