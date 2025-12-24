Payoneer Aktie
WKN DE: A3CTHF / ISIN: US70451X1046
|
24.12.2025 01:10:49
Why Payoneer Global Stock Plunged by Almost 4% Today
Fintech company Payoneer (NASDAQ: PAYO) didn't have a triumphant Tuesday on the stock market. The company's shares dipped by nearly 4% that day, thanks in no small part to a price target cut by an analyst. Before market open that day, Benchmark's Mark Palmer reduced his Payoneer price target to $10 per share from his preceding $12. He remains bullish on the company's prospects, however, as he maintained his buy recommendation. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
