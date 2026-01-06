PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
|
06.01.2026 22:37:15
Why PDD Holdings Stock Topped the Market on Tuesday
Why PDD Holdings Stock Topped the Market on Tuesday

Chinese e-commerce stock PDD Holdings (NASDAQ: PDD) was a winner on Tuesday, rising to close the day 3% higher. That performance, inspired by an analyst's price target hike, was more than good enough to beat the 0.6% rise of the benchmark S&P 500 index. That morning, Freedom Capital Markets pundit Roman Lukianchikov pulled the switch on that price target move. He now feels PDD's American Depositary Shares (ADSes) are worth $170 apiece, well up from his previous estimation of $140. He maintained his buy recommendation on the company.
Analysen zu PDD Holdings (spons. ADRs)
