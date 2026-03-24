Peabody Energy Aktie
WKN: 675266 / ISIN: US7045491047
|
24.03.2026 21:18:46
Why Peabody Energy And Other Coal Stocks Rallied Today
Shares of Peabody Energy (NYSE: BTU) rallied 7.8% on Tuesday.The coal giant surged today on reports that Asian countries may lean harder into coal generation for their electricity needs, given that the war in Iran has curtailed liquefied natural gas supplies. In recent days, a main LNG export facility in Qatar was damaged, taking 17% of Qatar's LNG supplies offline, with repairs estimated to take three to five years to complete. Analysts estimate the attacks have taken 12.8 million tonnes per annum off the market. That only equates to about 2.5% of the global supply; however, there is also an ongoing stoppage of cargo flows through the Strait of Hormuz, which has taken even more supply offline. And certain markets in Asia will be hit especially hard, as they are more dependent on LNG cargoes specifically from the Persian Gulf.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peabody Energy Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Peabody Energy Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.