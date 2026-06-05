Peabody Energy Aktie

Peabody Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675266 / ISIN: US7045491047

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05.06.2026 20:02:21

Why Peabody Energy Stock Jumped 15% This Week

President Donald Trump just did something no one saw coming, sending shares of Peabody Energy (NYSE: BTU) rallying 15% at their highest point in trading this week. Although the stock cooled off a bit on Friday, it was still up 9% up for the week through 11 a.m. ET Friday.Image source: Getty Images.In an Oval Office announcement on June 4 , Trump invoked the Defense Production Act (DPA) -- a 1950 law that grants the president authority to influence domestic industries related to national security – to boost the coal industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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