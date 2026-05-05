Peabody Energy Aktie
WKN: 675266 / ISIN: US7045491047
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05.05.2026 23:56:28
Why Peabody Energy Stock Slumped by Almost 6% Today
Peabody Energy (NYSE: BTU) badly missed on analyst profitability estimates in its latest-reported quarter, which was the main reason its stock landed well in the red on Tuesday. Investors aggressively sold the coal mining company's shares, leaving them with a nearly 6% loss that trading session. Peabody's first-quarter revenue was just over $973 million, an improvement over the $937 million it booked in the same period of 2025. On the bottom line, the company flipped to a net loss of almost $26 million ($0.26 per share) from the year-ago profit of $38 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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