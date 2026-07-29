Peabody Energy Aktie
WKN: 675266 / ISIN: US7045491047
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30.07.2026 00:09:29
Why Peabody Energy Stock Wilted on Wednesday
On a mixed Wednesday for U.S. stocks, one of the less impressive performers was Peabody Energy (NYSE: BTU). The veteran coal company took a more than 10% hit to its share price across that trading session after it published a dispiriting quarterly earnings report.Peabody's second-quarter revenue was $1 billion, an improvement over the $890 million in the same period of 2025. On the downside, the company's attributable net loss deepened considerably, to $90.6 million ($0.74 per share) from the year-ago deficit of $27.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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