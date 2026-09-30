Peoples Aktie

Peoples für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJJ3 / ISIN: US7112151037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 23:53:09

Why Peoples Bancorp Stock Tanked Today

Peoples Bancorp (NASDAQ: PEBO) is expanding through an acquisition, and the company's investors weren't happy about it. They expressed their displeasure by trading out of the regional bank's shares on Wednesday, and the stock closed that trading session down by almost 6%.

Before market open on Wednesday, Ohio-based Peoples and Capital Bancorp announced they had agreed to combine their businesses. Peoples will acquire its peer in an all-stock deal under which Capital investors are to receive 1.11 Peoples shares for each Capital share they own. The transaction is valued at just over $728 million.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Peoples Ltd

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Peoples Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bancorp IncShs 48,94 1,62% Bancorp IncShs
Peoples Ltd 56,94 -0,19% Peoples Ltd
Peoples Bancorp IncShs 36,89 0,82% Peoples Bancorp IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:12 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
21:35 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen