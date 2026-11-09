Why Pfizer Believes It Can Be a Leader in the GLP-1 Market, Even Though Its Drug May Not Debut Until 2028

There are advantages to being the first mover in a market, but that doesn't mean that a company can't enter later on and still succeed, and even be a dominant player. The GLP-1 market is a massive one that is growing fast and that Morgan Stanley projects will be worth $190 billion by 2035, which would be more than twice what it was worth in 2025.

Healthcare companies are eager to develop GLP-1 drugs to capitalize on such monstrous growth opportunities, and Pfizer (NYSE:PFE) is no exception. The company believes it may be able to enter the market with its own drug in 2028, and that it may still end up being a leader in the space. Here's why.

Image source: Getty Images.

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