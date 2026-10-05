Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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05.10.2026 21:45:02
Why Pfizer Might Be the Most Underrated Dividend Stock to Buy Right Now
Pfizer (NYSE:PFE) has been a reliable healthcare company to invest in for decades, also providing shareholders with some terrific dividend income along the way. Nowadays, however, it's struggling to attract any investors at all.
While its shares are up over 10% this year, over the past five years, they're still down 35%. Worries about its future growth and the safety of the payout are keeping investors away. Here's why I think that's a mistake, and why it may just be the most underrated dividend stock out there today.
Image source: Getty Images.
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