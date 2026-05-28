Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
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28.05.2026 16:51:04
Why Photronics Stock Is Plummeting Today
Photronics (NASDAQ: PLAB) stock is getting hammered in Thursday's trading. The photomasks specialist's price was down 33.2% as of 11 a.m. ET and had been off as much as 35.2% earlier in the session. Before this morning's market open, Photronics released results for the second quarter of its 2026 fiscal year -- which ended May 3. Sales and earnings for the period came in below Wall Street's targets, and the company's forward guidance didn't do anything to assuage investor concerns. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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