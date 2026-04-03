Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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03.04.2026 23:11:50
Why Planet Labs, Iridium Communications, Intuitive Machines, and Other Space Stocks Skyrocketed This Week
Shares of multiple space-focused companies surged this past week, driven by acquisition rumors and anticipation of a long-awaited initial public offering (IPO).Here's how some of the top space stocks performed, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|20,40
|18,60%
|Iridium Communications Inc
|28,35
|15,48%
|PLANET INC
|1 257,00
|0,32%
|Planet Labs
|30,80
|25,20%
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