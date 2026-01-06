PLANET Aktie
Why Planet Labs Stock Powered Nearly 66% Higher Last Month
Coming just after Planet Labs' (NYSE: PL) latest satellite launch, December was a good month for the space company's stock. Its price rose by almost 66% across that stretch of time, on news of that launch, in addition to encouraging quarterly results, and positive analyst notes after those figures were published. Planet Labs barreled into December on a high note -- almost literally. On the last business day of the previous month, Planet Labs announced the successful launch of a pair of artificial intelligence (AI)-enabled, high-resolution imagery satellites, Pelican-5 and Pelican-6. Less than two weeks later, the company released an impressive set of light images from Pelican-6 of an airport in Tibet.
