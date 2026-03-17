The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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17.03.2026 12:05:00

Why Plug Power Stock Beat the Market by 7% Last Week

It has been a tough year for Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock. At one point, shares were down in value by nearly 20%. But in recent sessions, shares have recovered strongly. In fact, Plug Power stock outperformed the S&P 500 index by 7% last week alone.What is behind the company's resurgence? One catalyst in particular is likely responsible. Every hydrogen stock investor will want to understand this news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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