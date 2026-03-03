Plug Power Aktie

Plug Power

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

03.03.2026 17:59:00

Why Plug Power Stock Defied the Down Market Today

Despite today's market slide driven by investor jitters over the Middle East conflict and rapidly rising oil prices, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is soaring. Plug shares jumped by 24% as of 11:56 a.m. ET. The move came after the hydrogen fuel cell system company released fourth-quarter and full-year results and announced a leadership change. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
