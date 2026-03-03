Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
03.03.2026 17:59:00
Why Plug Power Stock Defied the Down Market Today
Despite today's market slide driven by investor jitters over the Middle East conflict and rapidly rising oil prices, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is soaring. Plug shares jumped by 24% as of 11:56 a.m. ET. The move came after the hydrogen fuel cell system company released fourth-quarter and full-year results and announced a leadership change. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
