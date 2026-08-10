Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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10.08.2026 17:00:18
Why Plug Power Stock Slumped Another 24% in July
Plug Power (NASDAQ: PLUG) spent months building up momentum, only to watch the entire move unravel in a matter of weeks.After a jaw-dropping 100% rally in the first five months of 2025, the hydrogen stock went on a grueling two-month slide, shedding 31% in June and another 24% in July, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Aug. 10 is a crucial day for Plug Power as it announces its second-quarter numbers. Could the stock head back up? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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