Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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08.06.2026 20:15:50
Why Plug Power Stock Surged 26% in May But Is Falling Apart Again
May was a significant month for Plug Power (NASDAQ: PLUG) as the hydrogen fuel-cell maker achieved something investors have been waiting to see for several years: its first glimpse of profitability. Shares surged after earnings, ending the month up 26.2%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Although Plug Power has cooled off since then and given up much of those May gains, the stock is still up roughly 60% for the year, as of this writing.Image source: The Motley Fool.Plug Power has been in business for more than 25 years, but it reported its first-ever gross profit for the fourth quarter of 2025 only in March 2026. Its first-quarter earnings report in May solidified the narrative.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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