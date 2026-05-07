Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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07.05.2026 21:14:32
Why Plug Power Stock Surged 39% in April
Plug Power (NASDAQ: PLUG) had a standout April, with shares surging 38.5% during the month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The April surge wasn't driven by a single event. A stack of catalysts drove the hydrogen stock higher, with investors and analysts turning increasingly bullish about Plug Power's prospects. All eyes are now on its upcoming earnings release.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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