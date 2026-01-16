|
Why PNC Financial Services Stock Flew Almost 4% Higher on Friday
In the latest of a series of earnings releases from banks, PNC Financial Services (NYSE: PNC) took the wraps off both its fourth-quarter and full-year 2025 figures Friday morning. Thanks to revenue and profitability that both exceeded analyst expectations, PNC's stock was a popular item in the subsequent trading session, and it closed the day nearly 4% higher in value. PNC delivered record-high revenue, net interest, and fee income for the quarter. The company's top line for the period was $6.1 billion, up 3% year over year. Of this, net interest income was $3.7 billion, representing a 2% improvement. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
