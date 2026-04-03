Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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03.04.2026 21:16:00
Why Prediction Markets Could Be Bigger Than Crypto for Robinhood
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) generates significant revenue from its cryptocurrency trading business. Unfortunately, because the crypto market is highly volatile, the revenue Robinhood generates from this segment can be fairly unpredictable from year to year. So, even though it might be a growth driver today, it could be the opposite later. Case in point, in the fourth quarter, Robinhood's crypto revenue declined by 38% year over year to $221 million.Thankfully, the fintech specialist has been ramping up another opportunity that could eventually become a bigger, more reliable source of revenue: prediction markets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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