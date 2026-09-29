ProPetro Aktie
WKN DE: A2DM7L / ISIN: US74347M1080
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29.09.2026 23:56:33
Why ProPetro Stock Sank Today
Tumbling 3% lower yesterday from Friday's close, ProPetro Holding (NYSE: PUMP) stock continued slipping further during these waning days of September. With an analyst initiating coverage of the oilfield services provider and failing to take a very bullish stance, investors found sufficient reason to click the sell button.
Shares of ProPetro ended today's trading session 4.5% lower from where they closed yesterday.
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Nachrichten zu ProPetro Holding Corp
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28.07.26
|Ausblick: ProPetro präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: ProPetro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu ProPetro Holding Corp
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