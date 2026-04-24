QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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24.04.2026 18:13:18
Why QXO Stock Dropped This Week, and Why I'm Holding My Shares
QXO (NYSE: QXO) did exactly what investors expected this week. The building products distribution company started by entrepreneur Brad Jacobs announced another acquisition.Investors may wonder why QXO stock was down about 14% for the week as of Friday afternoon, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The company just announced its third major acquisition, and second this year. Here's what some investors might be wary about.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
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20.04.26
|TopBuild-Aktie klettert: Milliardenkauf durch BayWa-Konkurrent QXO (finanzen.at)
Analysen zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
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