The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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16.09.2026 01:58:28
Why Radiant Logistics Stock Topped the Market on Tuesday
Radiant Logistics (NYSEMKT: RLGT) was something of an underdog winner of a stock on the second trading day of the week. Many investors were willing to take the haul with the company's equity following its release of an estimates-beating quarterly earnings report. Radiant's stock closed the day almost 20% higher.
Radiant's fiscal fourth quarter saw the logistics and transportation services company earn over $261 million in revenue, for quite sizable year-over-year growth of almost 19%. That rate was dwarfed by the improvement in net income under generally accepted accounting principles (GAAP), which surged 53% higher to $7.5 million, or $0.15 per diluted share.
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|Radiant Logistics Inc.
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