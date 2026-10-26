Range Resources Aktie
WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097
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26.10.2026 23:27:50
Why Range Resources Stock Surged Today
Shares of Range Resources (NYSE:RRC) jumped nearly 18% on Monday after the natural gas producer struck a deal to be acquired by industry titan EQT (NYSE:EQT) in an all-stock transaction that values the combined company at more than $50 billion.
Image source: Getty Images.
The merger would create a natural gas giant with tremendous scale advantages, including over 9 billion cubic feet equivalent per day of net production, three decades of inventory, 3 million net acres of gas-rich land, and 3,700 miles of midstream infrastructure.
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