The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 20:21:43

Why Rate Hikes Might Not Crash the Market in 2026

When the Fed raises interest rates, it can slow inflation and economic growth, and also weigh down the stock market. The Fed raised interest rates last week, the first time it's done so since 2023. But when it actually began raising rates in the previous year to slow down inflation, the results were devastating: the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell by more than 19%.

This time around, an increase in interest rates might not end up crashing the stock market. Instead, it might give investors added confidence.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu The Market Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen