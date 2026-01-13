Red Cat Holdings Aktie

Why Red Cat Stock Popped Today -- Then Gave It Back

Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) stock jumped like a proverbial cat on a hot tin roof this morning, soaring more than 11% after preannouncing sales for its Q4 2025. That's the good news. The bad news is that Red Cat then reversed course and gave back most of those gains. As of 11:45 a.m. ET, Red Cat stock is up only 2.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
