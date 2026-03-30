Red Cat Holdings Aktie
WKN DE: A2PPXB / ISIN: US75644T1007
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31.03.2026 01:45:38
Why Red Cat Stock Was Dogged by the Bears Today
Drone maker Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) was well in the red on the stock market as the trading week kicked off. Investors seemed displeased with the company's news that it closed an acquisition, expressing this by trading out of the stock to push it down by almost 9% that trading session. That morning, Red Cat announced that it is the new owner of a privately held peer, Apium Swarm Robotics. Red Cat described Apium as a "developer of distributed control systems for autonomous swarming drones and uncrewed surface vessels (USVs)." The buyer did not disclose the purchase price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Red Cat Holdings Inc Registered Shs
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08.10.25
|Nach Kapitalerhöhung: Red Cat-Aktie zündet nächste Kursrakete (finanzen.at)
Analysen zu Red Cat Holdings Inc Registered Shs
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