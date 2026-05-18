Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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18.05.2026 16:03:04
Why Redwire Corporation Stock Popped Then Dropped
SpaceX IPO excitement is reaching a fever pitch, and driving space stock prices higher this morning -- with or in the case of Redwire Corporation (NYSE: RDW), without any other news.Shares of Redwire, a specialist in building space infrastructure such as spacecraft docking systems, solar panels, and satellite antennas, jumped more than 12% out of the gate before reversing and giving back all its gains. As of 9:45 a.m. ET, Redwire shares are down 0.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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