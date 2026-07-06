Redwire Aktie

Redwire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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06.07.2026 13:20:29

Why Redwire Stock Plummeted 50.2% Last Month and Has Kept Falling in July

Redwire (NYSE: RDW) stock got crushed in last month's trading, falling 50.2% across the stretch. Over the same period, the S&P 500 and the Nasdaq Composite fell 1.1% and 2.8%,respectively. Redwire stock saw huge sell-offs last month after the company announced a major new fundraising move. Its valuation rapidly moved lower amid valuation trends for space stocks connected to the initial public offering (IPO) of Space Exploration Technologies. Defense stocks also generally saw weak trading last month. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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