Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
|
11.01.2026 15:47:56
Why Redwire Stock Skyrocketed 37.9% Last Month and Has Kept Soaring in 2026
Redwire (NYSE: RDW) stock posted explosive gains in December trading. The company's share price surged 37.9% in the month, according to data from S&P Global Market Intelligence. The S&P 500 was roughly flat over the same stretch, and the Nasdaq Composite declined 0.5%.Redwire rallied last month as excitement surrounding the space industry continued to heat up. Despite the rally last month, the company's stock closed out 2025's trading down roughly 54%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
