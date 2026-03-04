Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
|
04.03.2026 22:06:58
Why Remitly Global Stock Jumped In February
Shares of Remitly Global (NASDAQ: RELY) popped 26.3% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. The remittance provider released earnings on February 18th, showing strong growth, healthy margin expansion, and providing robust guidance for 2026. However, shares of Remitly are still down 64% from highs set at the time of its initial public offering (IPO) five years ago. Here's why Remitly shares are soaring in February, and whether it is a buy for your portfolio today. In the fourth quarter of 2025, Remitly's revenue grew 26% year over year to $442 million. This was driven by an increase of 19% in active customers and 35% in send volume. As a mobile remittance disruptor, Remitly is now targeting large-volume senders -- both individuals and businesses -- which is lowering its take rate but still driving robust revenue growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Remitly Global Inc Registered Shs
|
17.02.26
|Ausblick: Remitly Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Remitly Global Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Remitly Global Inc Registered Shs
|17,37
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.