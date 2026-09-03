Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
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03.09.2026 03:51:06
Why Remitly Global Stock Popped 17.4% Last Month
Shares of Remitly Global (NASDAQ: RELY) were up 17.4% in August, according to data from S&P Global Market Intelligence. The remittance platform has recently hit a 52-week high after building strong momentum following its recent quarterly earnings report in early August. The remittance disruptor is growing quickly and, at the same time, showing a positive inflection in profit margins. Here's why the stock is soaring, and whether it is too late to buy shares today. On August 5th, Remitly reported earnings for the second quarter of 2026. Investors were shown yet again that the platform is take share of the remittance market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.08.26
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05.05.26
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Analysen zu Remitly Global Inc Registered Shs
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