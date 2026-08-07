Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
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07.08.2026 03:18:25
Why Remitly Global Stock Popped 8% Today
Shares of Remitly Global (NASDAQ: RELY) were moving higher on Thursday after the remittance specialist posted better-than-expected results in its second-quarter earnings report.The stock closed up 7.7% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Remitly Global Inc Registered Shs
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