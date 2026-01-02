RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
|
02.01.2026 21:48:23
Why RH Rallied To Start The New Year
Shares of luxury furniture-maker RH (NYSE: RH) were up strongly to start 2026, rising 9.6% as of 2:52 p.m. EDT.RH rallied along with its furniture sector peers on news that the Trump Administration's harsh furniture tariffs, initially announced back in September, wouldn't increase as expected until 2027, amounting to a one-year delay. In September, the Trump administration imposed a 25% tariff on imported upholstered furniture, kitchen cabinets, and vanities. Moreover, the tariff rate on upholstered furniture was set to rise to 30%, and the tariff rate on cabinets and vanities was set to rise to 50% on January 1. However, President Trump signed an executive order just before the new year, delaying those increases until 2027, citing progress on trade talks as the reason. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RHmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Ausblick: RH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.09.25
|Ausblick: RH gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu RHmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RH
|164,40
|6,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.