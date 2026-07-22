Richtech Robotic b Aktie
WKN DE: A3D8AU / ISIN: US7655041058
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22.07.2026 11:03:28
Why Richtech Robotics Stock Dived by Nearly 35% in the First Half of 2026
Richtech Robotics (NASDAQ: RR) wasn't making many investors rich in the first six months of this year. The company's shares fell by almost 35% over that stretch, with much of the decline due to self-inflicted damage to its business.Despite that slide, by the end of June, there were positive developments for the company, leading some to believe it had become something of a bargain.We weren't very far into 2026 when Richtech had its first significant stumble. Towards the end of January, the company published a press release announcing a partnership with tech giant Microsoft.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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