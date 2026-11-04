Why Rigetti Computing Slipped 23.4% Last Month

Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) slipped 23.4% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. The quantum computing stock that was a market darling in 2025 is now down 80% from its highs as investors flee from the thematic trade. As of last quarter, Rigetti was generating minimal revenue and is experiencing significant cash burn.

Here's why the stock was down last month, and whether now looks like a good time to buy the dip.

There was not much official news from Rigetti Computing last month. However, there was a general deflation of the quantum computing trade among investors, with competing firm IonQ announcing a dilutive acquisition in an all-stock deal.

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