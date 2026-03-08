NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
08.03.2026 21:45:00
Why Risk-Averse Investors Should Buy Nvidia Stock
Despite having the world's largest market cap and being a public company for more than 27 years now, Nvidia (NASDAQ: NVDA) still qualifies as a growth stock. The latest growth catalyst for Nvidia is its leadership in the emerging and fast-growing artificial intelligence (AI) accelerator market. Even with its already massive size, its revenue levels keep surging.However, the stock price growth in recent months has not kept pace with the increases in revenue. This is creating a situation where Nvidia's business and financial condition look increasingly conservative. Thus, risk-averse investors should probably consider Nvidia stock, and here's why.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu NVIDIA Corp.
